Immobilien Die Wobau Haldensleben möchte ihren geplanten Neubau erstmal doch nicht bauen

Die Wohnungsbaugesellschaft in Haldensleben hat 2023 einiges vor. So soll ein Wohnblock auf dem Süplinger Berg saniert werden, außerdem steht der Umzug des Unternehmens an. Einen geplanten Neubau vertagt die Wobau allerdings – aus bestimmtem Grund.