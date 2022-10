Barber Shops in Haldensleben - was Friseure dazu sagen

In Haldensleben hat vor einiger Zeit der dritte Barber Shop geöffnet. Das Konzept solcher Läden richtet sich vor allem an Männer, die sich Bärte und Haare trimmen lassen wollen. Friseure in der Stadt haben unterschiedliche Meinungen über die Barbiere.

Haldensleben - Männer sind mit ihren Haaren genau so anspruchsvoll wie Frauen. „Es gibt richtig viele unterschiedliche Frisuren“, weiß Arkan Hassan. Er ist einer von drei Angestellten in „Alis Barber Shop“ beim Kaufland in Haldensleben. 2019 hat der Laden eröffnet und damit frischen Wind nach Haldensleben gebracht. „In großen Städten gibt es schon länger Barber Shops, aber hier war das ganz neu. Die Leute kannten das noch nicht“, erzählt Arkan Hassan, der von Anfang an dabei ist.