Diese kuriosen Einsätze vergisst die Feuerwehr in Haldensleben nicht so schnell

Haldensleben. - Manchmal dramatisch, manchmal kräftezehrend und ab und zu auch kurios: Bei ihren Einsätzen bekommen die Haldensleber Feuerwehrleute so einiges zu sehen. Auf der Jahreshauptversammlung hat Wehrleiter Frank Juhl auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. 196 Mal ist die Haldensleber Wehr in 2023 ausgerückt. Ob lodernde Flammen, Tiere in Not oder ein sinkendes Auto: Einige Einsätze sind besonders in Erinnerung geblieben.