Die Stadtverwaltung Haldensleben stellt kleine und große kulturelle Höhepunkte für 2024 in einer neuen Broschüre vor.

Dieses Kulturhaus feiert 2024 in Haldensleben Jubiläum

Haldensleben. - Dutzende kleine und mehrere traditionelle Großveranstaltungen finden im neuen Jahr in Haldensleben statt. Einen Überblick über die kulturellen Termine in 2024 hat die Stadtverwaltung zusammengetragen und in einer Broschüre niedergeschrieben. Herausgekommen ist ein neuer, gut gefüllter Kulturkalender für Haldensleben. „Wir haben alles gebündelt – egal, wer Veranstalter ist“, erklärt Astrid Seifert, Leiterin der Kulturabteilung im Haldensleber Rathaus. Zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Claudia Beckmann und Stadtsprecherin Anja Malek hat sie den Kulturkalender nun offiziell vorgestellt.