Döhrener Feuerwehr kann Tiefbrunnen nutzen

Döhren - Zu einer Übung rollten Feuerwehrleute der freiwilligen Wehren aus Döhren und Weferlingen die Schläuche an einem Feld in der Nähe von Döhren aus. Landwirt Henrik Meine hatte an diesem Ackerstück an der Straße zwischen den beiden Orten vor etwa fünf Jahren einen Tiefbrunnen bohren lassen, um in Dürreperioden das Feld beregnen zu können.