Fünf Orte, fünf Stimmen: Die Ortsbürgermeister von Satuelle, Uthmöden, Hundisburg, Süplingen und Wedringen ziehen Bilanz. Sie erzählen, was 2025 geprägt hat und welche Pläne sie für ein starkes 2026 schmieden. Heute: André Wiklinski, Wedringen.

Dorfgemeinschaft stark wie nie: Ort stoppt zweites Gewerbegebiet und André Wiklinski sorgt sich um Kita

Der Ortsbürgermeister aus Wedringen, André Wiklinski, steht in der Bibliothek des Dorfgemeinschaftshauses. Aus alten Fenstern wurden Kunstwerke mit Bildern der Sanierung des Hauses gefertigt.

Wedringen - Was hat die Bürgermeister überrascht? Wo gab es Rückschläge, wo echte Erfolgsgeschichten? Im Gespräch mit der Volksstimme zum Jahresrückblick sprechen die Ortsbürgermeister von Satuelle, Uthmöden, Hundisburg, Süplingen und Wedringen über ihre Erfahrungen und Pläne für die kommende Zeit. Im Interview mit Ortsbürgermeister aus Wedringen, André Wiklinski.