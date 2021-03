Klares "Nein" zu noch mehr und höheren Windkraftanlagen vor den Türen von Rottmersleben.

Rottmersleben / Hohe Börde l Der Rottmersleber Ortschaftsrat hat mit seinem mehrheitlichen „Nein“ in seiner jüngsten Sitzung im Februar den „Abschluss eines Städtebaulichen Vertrages zur Übernahme der Kosten im Zusammenhang mit dem Bauleitplanungsverfahren für das neue Sondergebiet Windpark Nord, Repowering und zur Vereinbarung der Zuwendungsansprüche der Gemeinde Hohe Börde“ abgelehnt. Die Ortschaftsräte hoffen damit verhindern zu können, dass vor den Toren Rottmerslebens künftig – wenn auch nicht in so großer Anzahl wie heute – noch höhere Windkraftanlagen gebaut werden. (Volksstimme berichtete)



Da das Sondergebiet „Windpark Nord“ neben Rottmersleben auch die Ortschaften Schackensleben, Bornstedt und Nordgermersleben tangiert, hatten auch die Ortschaftsräte dieser Ortschaften die Möglichkeit zur Meinungsbildung und –äußerung. Als beratendes Organ sollte der Bauausschuss laut Sitzungsfolge anschließend dem Gemeinderat eine Empfehlung aussprechen. In nicht öffentlicher Sitzung tat er das und schloss sich mit seiner Zustimmung der Meinung der Ortschaften Schackensleben, Bornstedt und Nordgermersleben an.



Was ist ein Ortschaftsratsbeschluss wert?

Im Rottmersleber Ortschaftsrat warf das Fragen auf: Wie viel Wert hat denn nun ein Beschluss, den ein Ortschaftsrat getroffen hat? Auf Nachfrage der Volksstimme erklärt Kerstin Pitschmann als Hauptamtsleiterin der Gemeinde Hohe Börde: „Der Beschluss wurde dem Ortschaftsrat gemäß Paragraf 84 Absatz 2 des Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) zur Anhörung vorgelegt. Die Anhörung dient der Meinungsbildung der anschließend beschließenden Gremien. Diese haben dann die verschiedenen Interessen abzuwägen und danach zu entscheiden. Sie sind nicht an den Vorschlag eines Ortschaftsrates gebunden.“ Zwar gäbe es auch Angelegenheiten, die dem Ortschaftsrat durch die Hauptsatzung zur Entscheidung übertragen werden, aber solche sei der vorliegende Beschluss nicht gewesen.



Da es besonders den Rottmersleber Dominik Weitz, der auch im Ortschaftsrat mitarbeitet und zum stellvertretenden Ortsbürgermeister gewählt worden ist, interessierte, wie es mit der Meinungsbildung bezüglich des Repowerings und damit verbundenen höheren Windrädern weitergeht, war er Gast bei der Sitzung des Bauausschusses. Aufgrund der Hygienevorschriften der da gültigen Neunten Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt war die Zahl derer, die sich im Sitzungsraum des Rathauses aufhalten durften, aber begrenzt. Heinz Ehrecke als Bauausschussvorsitzender musste handeln, um die Hygienemaßnahmen ausreichend einhalten zu können. Grundsätzlich gilt nach Aussage von Kerstin Pitschmann aber, dass allen interessierten Einwohnern die Teilnahme am öffentlichen Teil der Sitzungen zu ermöglichen ist.



Einwohner wurden nacheinander eingelassen

Und genau deshalb, so fügt sie an, haben die Ausschussmitglieder auch den anwesenden Einwohnern – als solcher wurde auch Dominik Weitz in diesem Fall gesehen – die Möglichkeit einräumen wollen, ihre Anliegen vorzutragen. Um sowohl den Vorschriften der Eindämmungsverordnung als auch des KVG gerecht zu werden, erfolgte dies allerdings einzeln, nachdem sie auf dem Flur gewartet hatten. Bei der Fortführung der Sitzung nach der Einwohnerfragestunde waren Einwohner nicht mehr zugelassen.



So nutzte Thomas Seeger von der Rottmersleber Agrar-Gesellschaft „Börde “ in der Fragestunde die Gelegenheit, sich Gehör zu verschaffen und darum zu bitten, trotz der Negativ-Empfehlung des Rottmersleber Ortschaftsrates doch für den Städtebaulichen Vertrag zu stimmen und die Vorteile darin zu sehen. Er vermutete, dass den Rottmersleber Ortschaftsräten während ihrer digitalen Sitzung notwendige Informationen gefehlt haben. Dominik Weitz ging ohne ein Statement in der Fragestunde und monierte im Nachhinein zudem, dass ihm die Möglichkeit, Seegers Einwände zu hören, genommen worden war.



Prekär an der Sache ist, dass Dominik Weitz, wenn er in seiner Funktion als stellvertretender Ortsbürgermeister aufgrund dessen Verhinderung den Ortsbürgermeister Hans-Eike Weitz vertreten hätte, der Sitzung komplett beiwohnen dürfen. Das KVG LSA sagt dazu nach Kerstin Pitschmanns Aussage in Paragraf 85, Absatz 4, dass der Ortsbürgermeister an den Verhandlungen von Gemeinderat und seiner Ausschüsse mit beratender Stimme teilnehmen kann. Für Ortschaftsratsmitglieder gibt es diese Regelung nicht.