Drachen fliegen auch ohne Wind über die Haldensleber Masche

Familie Wachtel, Mama Antea, Papa Marcel und die Töchter Jenna und Julie, hatte beim Drachenfest in Haldensleben viel Spaß.

Haldensleben - Im Herbst ist es ja meist so: Entweder ist es grau, aber der Wind pfeift wie verrückt, so dass die Papierdrachen nur so durch die Lüfte wirbeln. Oder die Sonne strahlt, aber es möchte kein laues Lüftchen aufkommen. Die Drachen fliegen dann einfach nicht. Oder etwa doch?