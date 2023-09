Mitte April hatten drei Jungen in einem Gebäude der Haldensleber Otto-Boye-Grundschule randaliert. Sie haben dabei einen Schaden von rund 50.000 Euro angerichtet. Wer muss dafür nun eigentlich aufkommen?

Haldensleben - Die Horterzieher, Lehrer, Eltern und Schüler der Haldensleber Otto-Boye-Grundschule werden wohl nie vergessen können, was sich Mitte April bei ihnen abgespielt hat. An einem Sonnabend waren drei Jungen im Alter von elf und zwölf Jahren in ein Gebäude der Schule, das sowohl für den Hortbetrieb als auch für den Unterricht genutzt wird, eingedrungen und hatten dieses völlig verwüstet.