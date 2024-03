Drei Mitglieder des Haldensleber Stadtverbandes sind aus der Partei ausgetreten. Grund sind offenbar Unstimmigkeiten, auch, was die Kandidatenliste zur Stadtratswahl angeht. Was Betroffene dazu sagen.

Drei Mitglieder aus Partei ausgetreten: Warum beim CDU-Stadtverband in Haldensleben dicke Luft herrscht

Beim Stadtverband der CDU in Haldensleben gibt es vor der Stadtratswahl im Juni 2024 einigen Ärger.

Haldensleben. - Mario Schumacher sitzt schon seit drei Legislaturperioden, also seit 15 Jahren, im Stadtrat von Haldensleben. Anfangs war er parteilos, vor zehn Jahren jedoch trat er in die CDU ein und bekleidete das Amt als Stadtrat sowie das des Satueller Ortsbürgermeisters, das er schon seit 2001 innehat, fortan mit Parteibuch. Das hat nun jedoch ein Ende. „Ich bin am 4. März aus der CDU ausgetreten“, sagt Schumacher. „Es gab Unstimmigkeiten mit meinem CDU-Stadtverband“.