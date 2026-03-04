Als ein Haldensleber direkt nach einem mutmaßlichen Drogendeal in eine Verkehrskontrolle in Hohenwarsleben gerät, entdecken Beamte Cannabis, MDMA, Kokain und Crystal. Zudem führt der Mann verbotene Waffen mit sich und fährt ohne Führerschein – nicht zum ersten Mal.

MDMA und andere Drogen wurden bei einer Verkehrskontrolle in Hohenwarsleben entdeckt.

Haldensleben/Hohenwarsleben - Er sei gerade von seinem Dealer gekommen, als ein Haldensleber Anfang 2025 in Hohenwarsleben in eine Polizeikontrolle gerät. Dabei finden die Beamten MDMA ‒ besser bekannt als Ecstasy ‒ unter dem Autositz. Zudem fährt der Mann auch Cannabis, Kokain, Crystal, einen sogenannten Totschläger und ein Tierabwehrspray spazieren. Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass der 43-Jährige mit dem Gesetz in Konflikt gerät.