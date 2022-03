Drömling gehört zum nationalen Bündnis für die Natur

Vor 150 Jahren entstand der erste Nationalpark Yellowstone in den USA. Der Drömling ist längst nicht so groß. Warum das „Land der tausend Gräben“ trotzdem geschützt werden muss, erklärt Sabine Wieter, Mitarbeiterin des Biosphärenreservates.

Die Flachwasserzone in Piplockenburg war damals als eine Ausgleichsmaßnahme für die Verbreiterung des Mittellandkanals entstanden.

Oebisfelde - Im März 1872 wurde der weltweit erste Nationalpark, der Nationalpark Yellowstone in den USA gegründet, um die herausragende Schönheit dieser Naturlandschaft für alle Menschen zu bewahren. „150 Jahre wird der Park in diesen Tagen alt – er und damit auch ,Amerikas beste Idee’, wie sie von vielen genannt wird“, erklärte Jan Wildefeld, Ansprechpartner bei den Nationalen Naturlandschaften in einer Pressemitteilung.