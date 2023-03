Diebstähle von E-Bikes nehmen seit dem Jahr 2018 stetig zu. Bei klassischen Rädern ist der Anstieg nicht so deutlich. Das Jahr mit den meisten Anzeigen, zu dem verlässliche Zahlen vorliegen, ist das Jahr 2020. Was empfiehlt die Polizei, um solchen Taten entgegenzuwirken?

Haldensleben - Wenn das Rad plötzlich nicht mehr an der Stelle steht, wo man es abgestellt hat, ist das nicht nur ärgerlich, sondern in vielen Fällen auch ein massiver, finanzieller Schaden. Die Schilderungen von Fahrraddiebstählen in Haldensleben häufen sich in jüngster Zeit in einer lokalen Facebookgruppe. Grund genug, bei der Polizei nachzufragen.