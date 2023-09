Im Drömling können Radfahrer ihre E-Bikes an einem „Ladepünktchen“ auftanken. Im Biosphärenreservat in Kämkerhorst erzählt Amanda Hasenfusz vom Verein AltmarkMacher, wie radelnde Touristen in die Region gelockt werden sollen.

Amanda Hasenfusz (l.) und Verena Schlüsselburg (Mitte) vom Verein AltmarkMacher überreichen das 100. Schild „Ladepünktchen“ an Sabine Wieter vom Biosphärenreservat Drömling. Bei der Inbetriebnahme der Schnell-Ladesäule in Kämkerhorst dabei sind auch Reservatsleiter Fred Braumann (r.) und Niklas Nienstedt, Fachberater für Photovoltaik - und Speichertechnik der Oebisfelder Firma 2N.

Kämkerhorst/Mannhausen - „Es ist geschafft! Wir haben die Zahl von 100 Ladepünktchen erreicht! Wir haben jetzt so viele Stationen, um in der Altmark immer e-Bike-mäßig abgesichert zu sein“, sagt Amanda Hasenfusz. Sie ist die Vorsitzende des Vereins „AltmarkMacher“, der seit dem Januar 2023 ein E-Bike-Ladeservice-Netzwerk aufbaut. Und seit gestern gibt es auch am Info-Haus in Kämkerhorst eine Ladesäule für E-Bikes.

Die Akteure hatten nicht nur die Ladepünktchen-Idee, sondern setzen ihre Vision auch einfach und unbürokratisch in die Tat um. Allen voran kümmert sich Amanda Hasenfusz um alle Ladepünktchen-Anwärter. Nach ihren Ausführungen können alle Privatpersonen mitmachen, ebenso wie Gastronomen, Café-Besitzer, Beherbergungsbetriebe, Begegnungsstätten, Tourist-Informationen, Vereine, Kultur-Institutionen, Kirchen, Einzelhandelsunternehmen, Kommunen und Schwimmbäder. Voraussetzung sei, dass die Ladepünktchen-Teilnehmer eine Innen- oder Außen-Steckdose zur Verfügung stellen. Dort können die Radelnden dann kostenfrei oder gegen eine Spende ihr E-Bike aufladen. Amanda Hasenfusz erklärt: „Wir brauchen nur ein paar Daten. Wenn wir die haben, tragen wir sie in unser System ein, digitalisieren das durch und holen uns auch die entsprechenden Bilder dazu. Danach wird das Ganze freigeschaltet und erscheint im Kartensystem.“

Mitwirkende der nunmehr 100 Stationen des Netzwerkes sind eingeklinkt und haben ein kostenfreies Lade-Pünktchen-Schild vom AltmarkMacher bekommen. „Auch die dazugehörige Digitalisierung der Standorte erfolgt kostenfrei“, erklärt Amanda Hasenfusz.

In Kämkerhorst gibt es eine Schnell-Ladesäule

Finanziert wird das Projekt vom AltmarkMacher und der Avacon. In der Altmark, im Drömling und im Wendland in Niedersachsen gibt es bereits zahlreiche Ladepünktchen. Die Liste der Pünktchen wird auf der Website der AltmarkMacher fortlaufend aktualisiert.

„Ich hoffe, dass noch einige Stationen dazu kommen und dass in der nächsten Radwanderkarte vom Drömling ganz viele Ladepünktchen zu finden sind“, sagt Fred Braumann, Leiter des Biosphärenreservates Drömling.

„Wir haben uns beim Verein beworben. Die Zahl der E-Biker-Fahrer steigt ja – auch durch das neu ausgewiesene Unesco-Biosphärenreservat. Es ist ein Service für unsere Besucher. Nutzen können die Lade-Säule die E-Bike-Gäste der Region – aber auch einheimische E-Bike-Radelnde – während der Öffnungszeiten des Info-Hauses“, sagt Sabine Wieter, Mitarbeiterin des Biosphärenreservates.

Sie bedankt sich bei Niklas Nienstedt, Fachberater für Photovoltaik- und Speichertechnik der Firma 2N, der die Schnell-Ladesäule installiert hat. Sein Oebisfelder Unternehmen zählt zu den Partnerbetrieben des Drömlings. „Mit der Säule geht das Aufladen der E-Bikes schneller als an einer normalen Steckdose“, versichert Nienstedt.

Weitere Informationen zum Lade-Netz, zu den Standorten der Stationen sowie zum Biosphärenreservat Drömling gibt es unterwww.altmarkmacher.de/machen/ladepünktchen, www.altmark.de/urlaub-in-der-altmark/sport-freizeit/e-bike-ladestationen, www.monil-im-wendland.de/ladepuenktchen und www.biosphaerenreservat-droemling.de/de/informationszentren/das-informationshaus-droemling.