Ehemalige Weferlinger Abiturienten helfen jungen Schülern

Weferlingen - Elina Duberow, Lilly-Marie Ruloff und Malcolm Scholz haben ihr Abitur in der Tasche. Und doch sind die nach den Sommerferien an ihren bisherigen Unterrichtsort, das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Weferlingen zurückgekehrt. Alle Drei wollen im kommenden Monat ein Studium beginnen, doch bis es soweit ist, helfen sie jüngeren Schülern dabei, coronabedingte Lerndefizite auszugleichen.