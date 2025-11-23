Die Uthmöderin Jenny Dannenberg hat aus Stichpunkten mithilfe der KI einen Song schreiben lassen, der für das Dorf steht und bald von allen gesungen werden soll.

Uthmöden. - Über den WhatsApp-Kanal von Uthmöden wird die neue Dorfhymne verbreitet. Die Uthmöderin Jenny Dannenberg, auch Mitglied des Traditionsvereins, hat mit der Künstlichen Intelligenz (KI) gespielt. Dabei entstanden ist ein Lied, das alle Dorfbewohner mitsingen können und sollen.