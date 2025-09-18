weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Goldene Hochzeit in Haldensleben: Ein Blick – ein Leben: Gerhard und Brigitte Ebers trotzen der Demenz und feiern 50 Jahre Liebe

Goldene Hochzeit in Haldensleben Ein Blick – ein Leben: Gerhard und Brigitte Ebers trotzen der Demenz und feiern 50 Jahre Liebe

Ein halbes Jahrhundert Ehe – Gerhard und Brigitte Ebers aus Haldensleben feiern ihre Goldene Hochzeit. Trotz Krankheit bleibt ihre Liebe stark. Ein bewegender Rückblick auf eine außergewöhnliche Lebensgeschichte und einer Botschaft, die berührt.

Von Anett Roisch 18.09.2025, 12:00
Brigitte und Gerhard Ebers feiern ihre Goldene Hochzeit – Tochter Janine ist nicht nur Familienmensch, sondern auch im Pflegeheim ganz nah bei ihrer Mutter.
Brigitte und Gerhard Ebers feiern ihre Goldene Hochzeit – Tochter Janine ist nicht nur Familienmensch, sondern auch im Pflegeheim ganz nah bei ihrer Mutter. Foto: Anett Roisch

Haldensleben. - Ein halbes Jahrhundert Ehe, fünf Kinder, fünf Enkel und drei Urenkel – und noch immer dieses Leuchten in den Augen, wenn Gerhard Ebers von seiner Brigitte spricht. Das Paar feierte im Kreis von Familie und Freunden Goldene Hochzeit – ein bewegender Moment voller Erinnerungen, Liebe und Dankbarkeit.