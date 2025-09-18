Ein halbes Jahrhundert Ehe – Gerhard und Brigitte Ebers aus Haldensleben feiern ihre Goldene Hochzeit. Trotz Krankheit bleibt ihre Liebe stark. Ein bewegender Rückblick auf eine außergewöhnliche Lebensgeschichte und einer Botschaft, die berührt.

Ein Blick – ein Leben: Gerhard und Brigitte Ebers trotzen der Demenz und feiern 50 Jahre Liebe

Brigitte und Gerhard Ebers feiern ihre Goldene Hochzeit – Tochter Janine ist nicht nur Familienmensch, sondern auch im Pflegeheim ganz nah bei ihrer Mutter.

Haldensleben. - Ein halbes Jahrhundert Ehe, fünf Kinder, fünf Enkel und drei Urenkel – und noch immer dieses Leuchten in den Augen, wenn Gerhard Ebers von seiner Brigitte spricht. Das Paar feierte im Kreis von Familie und Freunden Goldene Hochzeit – ein bewegender Moment voller Erinnerungen, Liebe und Dankbarkeit.