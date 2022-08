Ein Mann aus Burkina Faso bringt Haldensleben zum Tanzen

Ungewöhnliche Musik erklang in den vergangenen Tagen in der Haldensleber Innenstadt. Kameras waren auf die Tanzgruppe von Kids & Co. sowie Salif Kabore gerichtet. Am Sonntag beim Altstadtfest werden die Mädchen und der Burkiner noch einmal gemeinsam tanzen.

Salif Kabore (hinten links) ist im vergangenen Jahr als Sänger und Songwriter Jah Kabo gestartet. Jetzt soll ein Song gemeinsam mit der Tanzgruppe von Kids & Co. auch in einem Video vorgestellt werden. Beim Drehen hat auch Christian Tchouatcheu Ngueye mitgetanzt.

Haldensleben - „Haldensleben tanzt“ - so steht es auf den grünen T-Shirts von Zoey, Lea, Nele, Lucy, Jessika, Nele Sophie, Mia und Marlene. Die Mädchen aus der Tanzgruppe von Kids & Co. haben an mehreren Ferientagen immer wieder die Aufmerksamkeit der Passanten in der Innenstadt auf sich gezogen. Schließlich haben sie vor laufenden Kameras gemeinsam mit Salif Kabore im Stadtzentrum getanzt, zum Beispiel an der Hagenpassage und Kulturfabrik, auf dem Hagentorplatz, Postplatz und Marktplatz, auf der Hagenstraße, am EHFA. Mit seiner Körpergröße von fast zwei Metern überragt er die Tänzerinnen.