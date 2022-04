Ein neuer Treffpunkt für die Dorfjugend von Altenhausen

Der Raum am Bürgerhaus in Altenhausen soll so hergerichtet werden, dass sich Kinder und Heranwachsende darin treffen können.

Altenhausen - Noch in diesem Monat sollen die Arbeiten zur Herrichtung des ehemaligen Jugendklubs in Altenhausen am Bürgerhaus beginnen. Simone Schulz, zuständig für die Arbeit mit Kindern und Heranwachsenden in der Verbandsgemeinde Flechtingen hat nach Calvörde, Dorst und Wegenstedt nun auch Altenhausen auf dem Schirm. Sie möchte mit jungen Leuten und Erwachsenen aus der Gemeinde, also aus den Orten Altenhausen, Emden und Ivenrode, den Jugendklub wieder nutzbar machen.