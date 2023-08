150 Jahre hat sie auf dem Buckel, aber 2021 konnte die Böttcher-Orgel in St. Godebert in Bebertal nach einer grundlegenden Sanierung wieder erklingen. Jetzt feiert das Instrument seinen 150. Geburtstag in der Kirche.

Bebertal - Über Carl Friedrich Wilhelm Böttcher, geboren am 3. November 1820 in Stendal, gestorben am 18. Mai 1883 in Magdeburg, und seinen familiären Hintergrund ist nur wenig zu erfahren.

Wie er überhaupt zum Orgelbau kam, ist nicht bekannt, sagt Kenner Thomas Beißert. Überliefert sei jedoch, dass er 1844 als Geselle bei Eberhard Friedrich Walcker in Ludwigsburg und 1848 als Geselle bei Johann Heinrich Schäfer in Heilbronn geführt wurde.

Viele Böttcher-Orgeln in der Region

Carl Friedrich Böttcher gilt als einer der letzten bekannten Orgelbaumeister aus Magdeburg. 1855 siedelte er sich mit einer Orgelbauwerkstatt in Magdeburg an. Ihm verdankt die Region viele Orgeln in Gotteshäusern, darunter in Haldensleben, Eimersleben, Hillersleben und Bebertal.

Die Dorfkirche St. Godebert in Bebertal konnte in diesen Tagen den 150. Geburtstag ihrer Böttcher-Orgel feiern. Die Orgel in der Marktkirche St. Jacobi stammt ebenfalls von Böttcher und dürfte sogar noch älter sein. Einer, der sich bestens auskennt, mit dem königlichen Instrument ist Thomas Beißert. Den Organisten hatten die Kirchengemeinde Bebertal anlässlich des Jubiläums der Orgel zu einer Orgelwanderung im Rahmen der Bebertaler Kulturpfade zwischen der Markt- und der Dorfkirche eingeladen.

Musikalischer Auftakt mit Telemann

In der Marktkirche spielte der Kantor zum Auftakt Werke von Johann Georg Herzog, Louis Cunze, Leonhard Selle, August Gottfried Ritter und Georg Philipp Telemann.

Nach einem Spaziergang mit Holger Schwarz über die Veltheimsburg ging es dann in die Dorfkirche. 1873 hat hier eine große Renovierung stattgefunden, sagt Helgard Steinacker. Die Pfarrerin a. D. berichtet von den aktuellen Sanierungsmaßnahmen für die Kirche.

Pfarrerin a.D. Helgard Steinacker dankte dem Organisten für seine Bereitschaft, in der Marktkirche und der Dorfkirche die Orgel zu spielen. Foto: Carina Bosse

Stolz konnte sie verkünden, dass tags zuvor ein Förderbescheid beim Förderverein der Kirchengemeinde eingetroffen sei. Damit könne nach der Innenraumsanierung, der Orgelsanierung und – jüngst beendet – der Kanzelsanierung nun auch das Wissmann-Epitaph wieder hergerichtet werden. Es ist nach dem Stifter der Kirche benannt, ihm gewidmet und war lange Zeit im Freien Wind und Wetter ausgesetzt. Es fand seinen Platz in der Kirche und soll nun ebenfalls noch saniert werden.

Mit einem Verweis auf die dafür notwendigen Eigenmittel und damit verbunden die Bitte um Spenden am Ausgang übergab Helgard Steinacker das Wort an Thomas Beißert. Er weiß zu berichten, dass die Böttcher-Orgeln daran zu erkennen sind, dass ihr komplettes Innenleben, also alle Teile in der Orgel, gestempelt sind.

Nach der Sanierung der Kanzel folgt noch eine Epitaph-Restaurierung. Carina Bosse

Auch die hölzerne Sitzbank sei ein typisches Erkennungsmerkmal, in Bebertal sei sie noch im Original erhalten, wobei für das Spielen nebensächlich sei, wo sie angebaut ist - seitlich oder vor der Orgel. Vom hervorragenden Klang des sanierten Instrumentes in St. Godebert nach ihrer Wiederindienststellung 2021 konnten sich die zahlreichen Besucher dann überzeugen.

Thomas Beißert hatte Komponisten wie Adolph Friedrich Hesse, Felix Alexandre Guilmant, Fanny Mendelssohn Hensel, Florence B. Price, Gustav Wilhelm Peterson von Hägg, zum Mitsingen das Lied „Der Mond ist aufgegangen“ und einen hervorragend geeigneten Abschlusschoral von Johann Georg Herzog für das Konzert ausgewählt.