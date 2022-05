Ein Umweltpsychologe fürs Haldensleber Klima

Mit Lennart Victor hat die Stadt Haldensleben ihren ersten Klimaschutzmanager. Der Magdeburger Umweltspychologe steht vor einer großen Herausforderung: Er soll vor allem die Haldensleber auf den Weg in Richtung Klimaneutralität mitnehmen.

Haldensleben - Auch wenn der Klimaschutz ein globales Thema ist, so fängt er doch im Kleinen an. Und so möchte auch die Stadt Haldensleben ihren Beitrag leisten, um die von der Bundesregierung vorgegebenen Klimaschutzziele zu erreichen. Dazu hat sie ein Klimaschutzkonzept auf den Weg gebracht.