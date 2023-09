Böse Überraschung Einbrecher steigen in Haldensleber Kindergarten ein

Der erste Schock ist groß, als der Frühdienst am Montagmorgen das zerbrochene Fenster entdeckt, dann die aufgebrochene Bürotür. Unbekannte sind am zurückliegenden Wochenende in die Evangelische Kita Sankt Marien in der Maschenpromenade in Haldensleben eingebrochen.