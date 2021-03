Bei einem Einbruch in einen Imbiss haben Unbekannte Lebensmittel gestohlen. Zudem erbeuteten die Täter eine geringe Menge Bargeld.

Haldensleben l Unbekannte Täter drangen am frühen Samstagmorgen gewaltsam in einen Asia & Döner Imbiss auf dem Waldring in Haldensleben ein. Wie die Polizei am 6. März 2021 mitteilte, zerstörten die Einbrecher mehrere Scheiben im Eingangsbereich des Bistros, um in das Innere zu gelangen.

Dort entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld und diverse Lebensmittel, wie Reis, Nudeln und Getränke. Das Bistro ist im Gebäude des EDEKA-Marktes im Wohngebiet "Süplinger Berg" unterbegracht. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 03904/4780 Hinweise entgegen.