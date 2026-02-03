Im Fall des Einbrechers von Oebisfelde soll ein Gutachten Aufschluss über die Schuldfähigkeit des 43-Jährigen geben, der sich in der Vergangenheit selbst als „König von Oebisfelde“ bezeichnet hat.

Ein 43-Jähriger soll für mehrere Einbrüche in Oebisfelde verantwortlich sein.

Oebisfelde - In Deutschland ist jemand nicht schuldfähig, wenn er oder sie zur Tatzeit nicht in der Lage war, das Unrecht seiner Handlung zu begreifen. Gilt das auch für den Mann, der in Oebisfelde in der Börde im vergangenen Jahr für zahlreiche Einbrüche und Diebstähle verantwortlich sein soll?