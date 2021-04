Eingestürztes Rohr gefährdet Fahrbahn in Hilgesdorf

Hilgesdorf

Von Carina Bosse

Ab dem 23. April 2021 sollen nach einwöchiger Vollsperrung wieder Fahrzeuge auf der Kreisstraße 1658 rollen können. Der Eigenbetrieb Straßenbau und -unterhaltung des Landkreises Börde hat bei Hilgesdorf einen Durchlass reparieren müssen und dafür ein paar Quadratmeter Straße metertief abgetragen.

Steffen Borrock ist im Eigenbetrieb zuständig für Brücken und Durchlässe auf den 594 Kilometern Straßen in Zuständigkeit des Landkreises. Regelmäßig kontrolliert er in seinem Verantwortungsbereich die Bauwerke, die neben Radwegen zu warten und zu unterhalten sind. „Der hier ansässige Landwirt hat mich angesprochen, weil auf der einen Grabenseite das Wasser sehr hoch stand und nicht mehr abfloss“, erzählt Steffen Borrock, während die Straßenbauarbeiter auf die nächste Fuhre Kies warten. Er habe darum gebeten, mal zu checken, woran das liegt.

Wasser kann nicht mehr ablaufen

Bei der Kontrolle im Inneren des Rohres habe sich dann sehr schnell gezeigt, dass der Durchlass unter der Straße eingebrochen ist und kein Wasser mehr ablaufen lassen kann.

Also wurde eine Baustelle vorbereitet und Anfang der Woche eingerichtet. Trag- und Deckschicht der Straße mussten abgetragen werden, ebenso die darunter liegenden Schichten, um an das Rohr heranzukommen. Dafür wurde der Grabenabschnitt mittels einer Pumpe vorübergehende trockengelegt und das Wasser umgeleitet. Jede Menge Abraum sei dabei entstanden, den es abzufahren galt. Große Stücke wurde mittels Radlader zerkleinert und so zum Abtransport vorbereitet.

Das 300er Rohr war tatsächlich eingestürzt und konnte kaum noch bis gar kein Wasser mehr durchfließen lassen. Fünf neue Teile aus Betonrohr in einem 500er Umfang wurden neu ins Erdreich verlegt. Und siehe da, das Wasser konnte gleich wieder in West-Ost-Richtung fließen, wo das Rinnsal auf die Große Renne trifft, die den Schloss-See in Flechtingen speist. Eine Schicht Sand darüber dient als „weiche Ummantelung“ für das neue Betonrohr, damit es bei Erschütterungen vom Straßenverkehr noch etwas mehr geschützt ist.

Ab heute gilt wieder freie Fahrt durch Hilgesdorf

Unterdessen ist die nächste Ladung Splitt aus dem Steinbruch bei Flechtingen eingetroffen. Zehn Tonnen verschwinden in dem schon recht gut ausgefüllten Loch, werden geglättet und abgerüttelt, um mit dem Verdichten die nötige Festigkeit zu erzielen.

Am 22. April sollte die Tragschicht folgen, nach einer kurzen Aushärtungsphase dann auch die Deckschicht für die Fahrbahn. Steffen Borrock schätzt gleich ein, wie viel Splitt sein Kollege noch mit der letzten Fuhre an diesem Tag holen soll. Er hat im Laufe seiner Dienstjahre ein Auge dafür entwickelt. Da ist der Fahrer an diesem Tag aber schon mehrmals hin- und hergependelt und hat nebenbei auch gleich noch den Abraum mitgenommen.

„Wir werden pünktlich fertig“, sagt Steffen Borrock. Auch wenn die beiden oberen Schichten ihre Zeit zum Aushärten brauchen, geht das mit den heutigen Materialien doch relativ zügig vonstatten. Der Verkehr kann ab dem heutigen Freitag auf der Kreisstraße 1658 zwischen Hilgesdorf und Ivenrode wieder freigegeben werden. Und die nächste Brücke wartet mit Unterhaltungsarbeiten schon auf Steffen Borrock