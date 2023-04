Einkaufen in der Innenstadt Was Haldensleben gegen den Leerstand in der Hagenstraße tun möchte

Der Leerstand in der Innenstadt von Haldensleben ist augenfällig. Die Gründe dafür vielfältig. Die Stadt hat in der Vergangenheit einiges versucht, um die Hagenstraße für Händler und Haldensleber attraktiver zu machen. Für die Zukunft gibt es ebenfalls neue Ideen. Was können Besucher und Anwohner künftig erwarten?