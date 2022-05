Einmal Rockstar sein: Zehnter Bandworkshop der Evangelischen Jugend in Haldensleben

Beim zehnten Bandworkshop der Evangelischen Jugend lernen rund 50 Jugendliche in der evangelischen Sekundarschule Gitarre, Schlagzeug und Co. Höhepunkt ist ein in Eigenregie gestalteter Bandgottesdienst.

Haldensleben - Am Donnerstagmorgen sind die Proben bereits in vollem Gange: Aus einem Klassenraum der evangelischen Sekundarschule in Haldensleben wummern Schlagzeugrhythmen, aus einem anderen Gitarrenriffs. In einem dritten erfahren die Teilnehmer gerade, wie die Blende einer Digitalkamera funktioniert. Sich einmal wie ein Rockstar fühlen und auf der Bühne stehen – das können etwa 50 Jugendliche aus dem ganzen Landkreis beim zehnten Band- und Medienworkshop hautnah erleben.