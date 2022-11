Einsatz in Wegenstedt: Ein Dorf packt an

Großeinsatz in Wegenstedt: Im Dorf gibt es an allen Ecken etwas zu tun. Hartmut Sonnenschein vom Bürger- und Heimatvereins Wegenstedt kennt die Zauberformel, um Menschen zu motivieren und das Geschaffene im Ort zu erhalten.

Wegenstedt - Aufgeteilt in Gruppen ging es am Sonnabendmorgen nach einem Aufruf des Bürger- und Heimatvereins Wegenstedt an die Arbeit. Wegenstedts Ortsteilbeauftragter Hartmut Sonnenschein, der auch der Vorsitzende des Bürgervereins ist, hatte alle Fäden in seinen Händen. „Jeder weiß, was zu tun ist und jeder hilft nach seinen Fähigkeiten. Es ist schon Tradition, dass wir ein Mal im Jahr einen Arbeitseinsatz starten“, sagt Sonnenschein.