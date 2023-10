Der einzige Spätshop in Haldensleben soll laut Inhaber Naji Gado wochentags eigentlich bis 24 Uhr geöffnet haben. Das verbieten aber die Behörden. Was ist der Grund dafür?

Haldensleben - „Kiosk 24“ – so hat Naji Gado den Laden genannt, den er am 1, Juni 2021 am Markt in Haldensleben eröffnet hat. Der junge Mann, der nicht aus Deutschland stammt, nun aber schon viele Jahre hier lebt und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, hatte sich diesen Namen nicht umsonst ausgesucht. „Früh- und Spätshop“ steht ergänzend auf dem Schild, das oberhalb des Schaufensters hängt. Denn mit seinem „Kiosk 24“ wollte Naji Gado in Haldensleben den ersten „Späti“ eröffnen – einen Laden, der auch noch bis nach Mitternacht Tabakwaren, Getränke, Spirituosen und auch Lotto-Lose verkauft.