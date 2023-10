Ekel und Ärger herrscht bei Händlern in Haldenslebens Innenstadt. Auf der Hagenstraße bespucken Unbekannte regelmäßig Schaufensterscheiben von oben bis unten. Ihnen soll nun der Kampf angesagt werden.

Ekel-Alarm in Haldensleben: Unbekannte bespucken Schaufenster in der Innenstadt extrem

Haldensleben - Samara Kaczmarczyk streift sich Handschuhe über, nimmt ein Putztuch und geht nach draußen. „Das ist echt richtig eklig“, sagt die Filialleiterin der Parfümerie Flair auf der Hagenstraße in Haldensleben. Nicht zum ersten Mal muss sie Spucke vom Schaufenster des Geschäfts entfernen. „Das ist in den letzten Wochen sehr oft passiert“, sagt Samara Kaczmarczyk und ärgert sich. Denn es sind nicht nur ein oder zwei Spuck-Flecken, die da an der Scheibe des Parfüm-Ladens prangen. „Das Fenster ist wirklich von oben bis unten vollgespuckt“, erzählt die junge Frau.