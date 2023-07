Mit etwa 1100 Mitarbeitern am Standort Haldensleben ist IFA einer der größten Arbeitgeber in der Region. Nun wurde das Unternehmen mit zwei Preisen ausgezeichnet. Wie stellt sich der Automobilzulieferer auf die Elektrifizierung der Automobilbranche ein?

Elektrifizierung in der Automobilbranche: So stellt sich IFA in Haldensleben auf die Zukunft ein

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - IFA ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in Haldensleben. Nicht nur, dass am Standort etwa 1100, insgesamt etwa 2300 Mitarbeiter, angestellt sind, sondern auch, weil der Mittelstand und die Automobilbranche für die Region schon lange eine große Rolle spielen. Aktuell stellt sich die IFA-Gruppe auf die Elektrifizierung der Branche ein – mit Erfolg: Sie wurde mit dem Top 100 Innovationspreis und dem Preis „Die Top 100 Mitteldeutschands“ ausgezeichnet. Was bedeutet das für das Unternehmen? Was wird sich in Zukunft verändern?