Elenor Nebel hat per Mausklick den Grundstein für ein virtuelles Haldensleben gelegt

Haldensleben - Es ist nur ein Klick und schon ist fertig, was bei anderen Bauvorhaben viele Jahre dauert. Elenor Nebel aus Bebertal hat den Grundstein für ein virtuelles Haldensleben gelegt. Bei einem Projekt soll die Stadt mit dem Computerspiel „Minecraft“ nachgebaut werden. Das ist eine Art Lego im Internet: Mit verschiedenen Würfeln lassen sich Gebäude virtuell konstruieren. Das Bauhaus in Dessau, der Magdeburger Dom, die Seilbahn in Thale – möglich ist so ziemlich alles.