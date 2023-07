Zwischen dem Süplinger Berg und dem Wohngebiet Am Klingteich soll ein neues Zentrum des Hamburger Pflegeunternehmens Eleos entstehen. Neben der Ausweitung der Pflegeangebote sollen auch etwa 60 bis 80 Co-Working-Spaces entstehen. Hinzu kommen mehrere Angebote für die gesamte Bevölkerung, etwa ein Restaurant.

Eleos baut in Haldensleben: betreutes Wohnen, Co-Working-Spaces und ein Restaurant für alle

Große Projekte brauchen viel Platz: Auf der riesigen Freifläche neben dem Seniorenpflegeheim Am Lerchenweg soll ein komplett neues Quartier für Haldensleben entstehen, das Wohnen, Arbeit und Freizeit miteinander vereint. Den Schwerpunkt setzen die Eleos-Geschäfstführer Charlotte (links) und Lennart Mertens sowie Pflegedienstleiterin Sandra Heßler dabei auf altersgerechtes Wohnen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - Betreutes Wohnen, Service-Appartements, Co-Working-Spaces, ein öffentliches Restaurant, Wellnessangebote für jedermann – das alles soll in dem neuen Zentrum von Eleos zwischen dem Süplinger Berg und dem Wohngebiet am Klingteich entstehen. Nun rückt der Baubeginn der insgesamt drei geplanten Gebäude in greifbare Nähe.