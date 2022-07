Emotionale Momente einer Wiederkehr an das Weferlinger Gymnasium

Weferlingen - „60 Jahre sind nach dem Abitur vergangen“, sagt Martin Schachel zur Begrüßung. Von 1957 bis 1961 hatten er und seine Mitschüler vier gemeinsame Jahre im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Weferlingen verbracht, damals noch mit Internat für all jene, die weiter als sieben Kilometer entfernt von der Schule zu Hause waren. Vier gemeinsame Jahre durch Freud und Leid, mit dem Ziel der Erlangung der Hochschulreife. Das Diamantabitur wurde nun genutzt, um noch einmal in Erinnerungen zu schwelgen.