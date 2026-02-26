Den Handball-Klassensatz aufstocken: Mit dem Sieg bei der 8 × 50-Meter-Staffel der Kreisjugendspiele holt sich das Team der Haldensleber Grundschule „Erich Kästner“ den Wanderpokal und einen Wertgutschein.

Die Gewinnerstaffel, bestehend aus Lisa (oben: v. l. n. r.), Wasif und Iyob, Caspar (Mitte: v. l. n. r.), Harerta, Lotta und Lenny sowie Paula (vorn links) und Ersatzläufer Kiyan, posiert für ein Gruppenfoto mit den Handbällen.

Haldensleben - Mit Kampfgeist und Teamstärke erlaufen die Schüler der Grundschule „Erich Kästner“ am Waldring den ersten Platz – und das zum ersten Mal. „Wir sind stolz wie Bolle“, sagt die Sportlehrerin Andrea Mainka. Das Team konnte mit acht Sprinterinnen und Sprintern von sieben bis zehn Jahren bei den vergangenen Kreis-Kinder- und Jugendspielen am Haldensleber Waldstadion glänzen.