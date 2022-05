Endspurt bei den Haldensleber Weihnachtswichteln

In dieser Woche werden beim CVJM besonders viele bunt beklebte Päckchen mit Geschenken für bedürftige Kinder in Osteuropa abgegeben werden. Am nächsten Montag läuft die Annahmefrist für „Weihnachten im Schuhkarton“ ab.

Haldensleben - Für „Weihnachten im Schuhkarton“ hat der Endspurt begonnen. Nur noch bis zum nächsten Montag, 15. November, können Päckchen im Café Senfkorn abgegeben werden. 1996 wurde diese Aktion, die bedürftigen Kindern in vielen Ländern eine Weihnachtsfreude bringen soll, in Deutschland gestartet. In Haldensleben wurde 1999 zunächst privat eine Sammelstelle eingerichtet, im nächsten Jahr übernahm der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) die Aktion und kümmert sich seitdem um die Annahme der Päckchen und um den Transport zur zentralen Sammelstelle in Berlin. Von dort aus werden die liebevoll gefüllten Schuhkartons vor allem nach Osteuropa gebracht. In vielen Ländern gibt es langjährige Partner, häufig Kirchengemeinden, die die Päckchen dort verteilen.