Energiesparende Lampen erleuchten Erxleben

Die Gemeinde Erxleben rüstet ihre Straßenbeleuchtung nach und nach auf energiesparende LED-Lampen um. In den Ortsteilen Uhrsleben und Hakenstedt ist dies bereits geschehen.

Die Umrüstung auf LED schreitet wie hier in Uhrsleben voran.

Uhrsleben/Hakenstedt - Die im Gemeinderat beschlossene und vorangetriebene LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Erxleben läuft auf Hochtouren. So sind in vielen Straßenzügen der Ortsteile Hakenstedt und Uhrsleben bereits die neuen Leuchtmittel verbaut.