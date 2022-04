Entdeckungsreise führt nach Hillersleben

Schon zum 19. Mal ist das Rossini Quartett auf ihrer bekannten musikalisch-literarischen Entdeckungsreise entlang der Straße der Romanik. Am Sonnabend, 25. September 2021, sind die vier Musiker, zusammen mit Moderator und Gästen in der Klosterkirche Hillersleben, die ebenfalls eine Station an der Romanikstraße ist.

Hillersleben - Werke der drei großen mitteldeutschen Komponisten Bach, Händel und Telemann sowie von Giuseppe Torelli in Claude Debussy stehen auf dem Programm des Konzerts des Magdeburger Quartetts und deren Gästen am 24. September 15 Uhr, in der Klosterkirche Hillersleben. „Auf den Spuren der Prämonstratenser“ werden die Musiker und Moderator Wolfgang Klose in diesem Jahr wandern.