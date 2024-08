Die Evangelische Kirche hat Pfarrer Matthias Spenn ab September mit einem Auslandspfarramt auf Rhodos beauftragt. Er wurde aber erst kürzlich in den Flechtinger Gemeinderat gewählt. Und nun?

Behnsdorf - Zu den Kommunalwahlen im Juni wurde Matthias Spenn von der Behnsdorfer Wählerliste erstmals in den Gemeinderat der Gemeinde Flechtingen und ebenfalls in den Flechtinger Verbandsgemeinderat gewählt.

„Ich habe meine Mitarbeit begonnen und werde sie in den nächsten Monaten wegen eines Auslandsaufenthalts auch nicht ruhen lassen“, versichert der Mittsechziger. Denn die Evangelische Kirche in Deutschland hat Matthias Spenn von September bis Juni des nächsten Jahres zum Auslandspfarramt in der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde auf Rhodos beauftragt.

Matthias Spenn bleibt auch im Ausland für seine Wähler erreichbar. Foto: Marita Bullmann

Der Behnsdorfer sieht darin eine Herausforderung, die er gern annimmt, wird aber dennoch den Kontakt in die Heimat halten und das kommunale Geschehen aufmerksam verfolgen: „Ich bin aufgrund der Ausstattung mit Tablets und des Online-Kommunalverwaltungsprogramms, das in der Verbandsgemeinde genutzt wird, weiter im kommunalen Netzwerk und kann alle Unterlagen und Beratungen verfolgen und mich auch einbringen.“ Sofern technisch möglich, wird er auch online an den Sitzungen der Räte teilnehmen, bekräftigt er.

Als Ansprechpartner für die Bürger werde er weiter erreichbar sein: Über Michael Herrmanns, der auch für die Behnsdorfer Wählerliste im Gemeinderat ist, sowie über David Helmke, mit dem beide in engem Austausch sind, und außerdem direkt über die Verbandsgemeinderats-E-Mail matthias.spenn@vg-flechtingen.de.