Warum das Förderzentrum für Menschen mit Handicap in Calvörde so wichtig ist, erzählen Bewohner der Stiftung. Liane Schmidt verrät, wie ihre neue Freiheit aussieht.

Liane Schmidt hat Spaß am Nähen mit der Maschine. Claudia Busse leitet das Förderzentrum. Die 36-jährige Ergotherapeutin hat der 73-jährigen Bewohnerin den Umgang mit der Nähmaschine beigebracht. Entstanden sind so schon viele Schmuckkästchen aus Stoff.

Calvörde - „Wir stoßen auf das an, was wir schon geschafft haben und auf das, was wir zukünftig noch bewegen wollen“, sagt Rainer Jäschke, der für den Bördekreis verantwortlichen Wohnverbundsleiter der Evangelischen Stiftung Neinstedt. Er eröffnet das Förderzentrum im Haus der Begegnung und bedankt sich bei allen, die bei der Gestaltung der Räumlichkeiten geholfen haben.