Michelle Böhnert und Melanie Stroech begrüßen bald Mütter und Babys in der Hagenstraße in Haldensleben. Bei ihnen wird es Kurse wie Pekip, Rückbildung und Babyschwimmen geben.

Haldensleben. - Noch wird in den Räumen fleißig gewerkelt, aufgebaut und eingerichtet. In wenigen Wochen jedoch wollen Hebamme Melanie Stroech und Pädagogin Michelle Böhnert in der Hagenstraße 8 die ersten schwangeren Frauen sowie Mütter mit ihren Babys begrüßen. Die beiden eröffnen hier eine gemeinsame Hebammenpraxis – die erste und bisher einzige in Haldensleben.