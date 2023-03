Singetag Erxleben: Eine Schule voller Rhythmus

Menschen zusammenführen, die Spaß an der Musik und am Rhythmus haben – beim Regionalen Singetag des Regionalbereiches West des Kirchenkreises in Erxleben standen Gesang, Tanz und Instrumente im Mittelpunkt eines kurzweiligen Nachmittages. Er führte viele Musikbegeisterte zusammen.