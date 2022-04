Erxleber Rat verweigert Grundsatzbeschluss

Ohne genau zu wissen, welche finanzielle Verpflichtung auf die Gemeinde Erxleben zukommt, will der Gemeinderat keinen Grundsatzbeschluss zum Neubau einer Kindertagesstätte treffen. Darauf verständigte sich der Rat in einer außerordentlichen Sitzung.

Erxleben - Zum eigentlich geplanten Grundsatzbeschluss einer finanziellen Beteiligung der Gemeinde Erxleben am Neubau einer Kindertagesstätte (Kita) in Erxleben kam es am Montagabend in der außerplanmäßigen Gemeinderatssitzung nicht.