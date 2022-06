Erxleber wollen gemeinsam Lösungen für die Grundschule finden

In die Offensive zur baldigen Lösung des Schulhofproblems an der Grundschule Erxleben ist der Verbandsgemeindebürgermeister gegangen. Er traf sich mit Lehrern und Eltern, um deren Anliegen kennenzulernen und Lösungen zu finden.

Während die Grundschule in Erxleben zum Schuljahr 2021/22 bezogen werden konnte, hinken Hort und das Außengelände noch immer hinterher.

Erxleben - Es läuft längst noch nicht alles rund an der neuen Grundschule in Erxleben. Während der Schulbetrieb zu Beginn des Schuljahres 2021/22 mit Schülern aus den ehemaligen Grundschulen Beendorf und Bregenstedt erfolgreich aufgenommen werden konnte, gibt es dennoch noch viele Baustellen, an denen es Veränderungen geben muss.