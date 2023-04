Auch in diesem Jahr treten die Berufsbildenden Schulen des Landkreises Börde im bundesweiten Berufswettbewerb für Junggärtner an. Sieben Teams der Althaldensleber Schule ermitteln den Regionalsieger.

Johanna Theel, Jacob Spalik und Reny Wrazidlo (v.l.) sind eines der sieben Teams, die an den Berufsbildenden Schulen am Berufswettbewerb der Junggärtner teilgenommen haben.

Althaldensleben - Es ist mittlerweile zur Tradition an den Berufsbildenden Schulen des Landkreises Börde in Althaldensleben geworden, dass sich die angehenden Gärtner und Floristen der Einrichtung am Berufswettbewerb für Junggärtner beteiligen. Das ist vor allem dem Engagement von Kathrin Staude geschuldet. Die Lehrerin für Agrarwirtschaft ist die treibende Kraft hinter der Wettbewerbsteilnahme.