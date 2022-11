Europas Mini-Gärtner buddeln in Ostingersleben

„Spaß beim Arbeiten mit und in der Natur!“ – so lautet das Motto der Europa-Mini-Gärtner. Jolanda van Amerom hat viele Ideen, um Kindern das Gärtnern nahe zu bringen und ihnen die Vielfalt der grünen Berufe zu vermitteln.

Ostingersleben - Hanna, Til sowie die Zwillinge Aaron und Silas gehören zur nördlichsten Gruppe von Europas Mini-Gärtnern in Deutschland. Es ist die erste Gruppe in Sachsen-Anhalt. In dem Projekt, das von Bettina Gräfin Bernadotte von der Insel Mainau ins Leben gerufen wurde, werden Kinder in verschiedenen Regionalgruppen unter fachkundiger Anleitung gleichermaßen in Theorie und Praxis des Gärtnerns eingeführt.