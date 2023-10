Die großen Suppentöpfe über dem offenen Feuer leerten sich sowohl in der milden als auch in der würzigen Varianten schnell.

Altenhausen - Ein riesengroßer Drachen mit dem Wappen der Gemeinde Altenhausen fällt auf der Wiese neben dem Bürgerhaus als erstes auf. Er zieht die Blicke schon aufgrund seiner übermannshohen Größe auf sich, doch natürlich auch wegen des Wappens selbst.

Das „Abkochen“ des Heimatvereins Altenhausen hat schon Tradition. Alljährlich im Oktober laden die Heimatfreunde ein, über offenem Feuer zubereitete Jeder-bringt-was-mit-Suppen zu verkosten. Kartoffeln, Möhren, Fleisch, Würstchen, allerlei Kräuter und Gewürze – es gibt eine milde und eine würzige Variante.

Wer sich traut, probiert beide. Und das Urteil fällt sehr salomonisch aus: „Die Suppen schmecken beide sehr gut“, lobt nicht nur Ingrid Herbrich. Wer der schärferen Variante ein wenig den Wind aus den Segeln nehmen will, bedient sich einfach beim Toastbrot einmal mehr.

Die Köche mit ihren leeren Kesseln. Carina Bosse

Obwohl wegen der beginnenden Herbstferien in diesem Jahr nicht so viele Familien dabei sein können, leeren sich die beiden Zehn-Liter-Kessel zusehends. Am Ende werden nur noch Reste vom Kesselboden zusammengekratzt. „So soll es sein“, freuen sich Matthias Horsika und Stephan Müller, die beiden „Meisterköche“ des Vereins, die sich gern ein Duell liefern, welche Suppe schneller leer gelöffelt wird. Sie wundern sich, dass trotz des nicht so großen Zulaufs in diesem Jahr kaum noch etwas übrig geblieben ist. Ergo: Wer gekommen ist, langt kräftig zu.

Übrig ist jedoch die schmuck gedeckte Kaffeetafel im Bürgerhaus, wo sogar noch allerlei Kuchen wie Schwedische Apfeltorte darauf wartet, verspeist zu werden. Das schöne Herbstwetter wollen alle nutzen, um noch einmal draußen zu sitzen, wo der Verein mehrere Bierzeltgarnituren aufgebaut hat.

Nicht leicht hat es Mattis Volkmann. Der Siebenjährige ist das einzige Kind in der großen Runde der Erwachsenen. So wird er von allen Seiten bemuttert, doch Mattis genießt die Aufmerksamkeit dann doch, wirft mit den Großen einige Bälle, malt mit Kreide Bilder auf die Steine oder kickt mit Würfeln durch die Gegend.

Spiele wie dieser Ballzielwurf waren für kleine und große Leute aufgebaut. Carina Bosse

Zuvor hatten sechs, sieben Erwachsenen schon mit ihm im Bürgerhaus einige herbstliche Basteleien ausgeführt und waren dabei selbst für die heimische Dekoration aktiv geworden, erzählen die Frauen während des Essens.

Der nächste öffentliche Höhepunkt im Vereinsleben der Heimatfreunde lässt gar nicht mehr so lange auf sich warten: Am Freitag, 24. November, wird ab 18 Uhr zum traditionellen Spieleabend in das Bürgerhaus eingeladen. „Wir bereiten Fingerfood vor, und wer sich bedient hat, kann sich für einen gemütlichen Abend aussuchen, wo er mitspielen möchte“, sagt Mandy Gottschalk. Karten- und Gesellschaftsspiele gibt es reichlich zur Auswahl für einen gemütlichen Abend.