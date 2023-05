Fachkräftemangel Senioren-Pflegeheim aus Haldensleben investiert 110.000 Euro für elf Pflegekräfte von den Philippinen

Das Seniorenpflegeheim Eleos in Haldensleben hat über 100.000 Euro in die Hand genommen, um elf philippinische Pflegekräfte als neue Mitarbeiter zu gewinnen. Wie die Frauen und Männer in Haldensleben aufgenommen wurden und welche bürokratischen Hürden sie in Deutschland noch überwinden müssen.