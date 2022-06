Gewaltprävention Fachstelle Vera: Hilfe für Betroffene von Zwangsehen im Landkreis Börde

Jedes Jahr am 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Im Rahmen der Arbeitsgruppe Gewaltprävention, geleitet von der Gleichstellungs- und Behinderten- beauftragten im Landkreis Börde, Katja Klommhaus, stellt die Volksstimme Institutionen vor, an die sich Opfer wenden können.