Fahndung in der Börde

Haldensleben - Ein Polizeihubschrauber war am Dienstag, 11. Juni, über Haldensleben zu sehen und zu hören. In der frühen Mittagszeit flog er etwa in Richtung Landratsamt - auf der Suche nach einem Vermissten.

Lesen Sie auch: Mann in Haldensleben brüllt rechte Parolen aus Fenster und wird aggressiv gegen Polizei

Polizei geht aktuell Hinweisen nach

Bei der vermissten Person handelt es sich um den 59 Jahre alten Arnold Z. Er sei am 11. Juni gegen 5 Uhr aus seinem Krankenzimmer im Ameos Klinikum verschwunden, heißt es von Seiten der Polizei. Der Mann werde als verwirrt und eigengefährdend eingestuft.

So wird der vermisste Mann beschrieben:

1,75 Meter groß

gelbliche Hautfarbe

dunkelblonde kurze Haare

Bart

dunkelblaues Shirt

schwarze Hose

Lesen Sie auch: Warum ein Polizeihubschrauber über Haldensleben kreist

Arnold Z. wird in der Ameos-Klinik Haldensleben vermisst. Foto: Polizei

Dieses neue Foto hat das Polizeirevier Börde jetzt im Rahmen der Suche nach dem 59-jährigen Arnold Z. veröffentlicht. Foto: Polizeirevier Börde

Alle bisherigen Suchmaßnahmen nach dem 59-Jährigen verliefen bislang erfolglos.

Lesen Sie auch: Warum eine Polizistin ins Bürgerbüro in Haldensleben einzieht

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Börde unter der Rufnummer 03904/4780 zu melden.